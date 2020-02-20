تعرف على الشرط الجزائي الكبير لوافد برشلونة الجديد برايثوايت

2020/02/20 | 22:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الخميس عن تعاقده مع المهاجم مارتين برايثوايت قادمًا من فريق ليجا...





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