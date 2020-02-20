مقتل شرطي واصابة اخر بهجوم في حوض الوقف بديالى

2020/02/20 | 22:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ديالى

أفاد مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الخميس، بمقتل شرطي وإصابى آخر بهجوم شنه داعش شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "شرطيا قتل واصيب اخر بجروح بهجوم شنه داعش على نقطة مرابطة في اطراف منطقة زاغنية في حوض الوقف (23/كم شمال شرق بعقوبة)".

واضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان "الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث".

بغداد اليوم- بغداد

اصدر البنك المركزي العراقي، الخميس (20 شباط 2020)، بياناً توضيحياً بشأن أداء الاحتياطيات الأجنبية في 2019، مبينا أن التقرير السنوي للاحتياطيات الأجنبية اظهر أداءً ايجابياً في عام 2019 بالمقارنة بعام 2018.

وقال المركزي في بيان

بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة التخطيط، الإثنين (17 شباط 2020)، أن اتفاقية الصين تتضمن تنفيذ مشاريع جديدة في عموم المحافظات، ولا علاقة لها بالمشاريع المتوقفة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية إن &

بغداد اليوم - خاص

كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، غالب محمد، الاحد (16 شباط 2020)، عن استمرار عمليات تهريب مشتقات النفط العراقي الى دولتين مجاورتين.

وقال محمد في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "أرسل في الفترة الماضية وثائق وفيديوهات خاص

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