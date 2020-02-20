عشيّة الانتخابات، واشنطن تفرض عقوبات على /5/ شخصيات إيرانية

2020/02/20 | 22:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق فرضت وزارة #الخزانة_الأميركية، عقوبات على /5/ شخصيات إيرانية، تمنع إجراء انتخابات حُرّة ونزيهة في #إيران.وتلك الشخصيات، هي “أحمد جنتي”، رئيس مجلس صيانة الدستور الإيراني، وعضو […]

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