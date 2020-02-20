السجن 3 سنوات لصديق ترامب بتهمة الكذب على الكونغرس

2020/02/20 | 22:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، بسجن الناشط الجمهوري روجر ستون، صديق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالسجن لأكثر من 3 سنوات، لكذبه على الكونغرس ومحاولته التأثير على الشهود لحماية الرئيس.ونقلت شبكة “سي إن إن” عن المحكمة، إنه تقرر إيداع ستون بالسجن لمدة 40 شهرًا.وأدين الناشط الجمهوري في الخريف الماضي بالكذب على […]

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