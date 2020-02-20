اردوغان يلتقي رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج في اسطنبول

2020/02/20 | 22:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، في اسطنبول، حسبما أفاد مكتب الرئاسة التركية.طرابلس.وأشارت الرئاسة إلى أن “اللقاء المغلق جرى في مقر الرئيس التركي بقصر “دولما باهتشه” في اسطنبول، دون ورود تفاصيل أخرى”.وذكرت وكالة “الأناضول” الرسمية التركية أن اللقاء جرى في الوقت […]

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