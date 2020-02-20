2020/02/20 | 22:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ ذي قار وكالة أبا ذر عمر العمر، اليوم الخميس، توجيه دائرة صحة المحافظة والدوائر الساندة لها بتكثيف إجراءاتها الوقائية لمواجهة مرض كورونا بعد تسجيل دول مجاورة حالات إصابة اليومين الماضيين.وقال العمر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى الاعلام إن “المحافظة وجهت الدوائر المعنية بتكثيف إجراءات الفحص على الوافدين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار تكشف اجراءاتها لفحص العمالة الأجنبية في الحقول النفطية وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تكشف اجراءاتها لفحص العمالة الأجنبية في الحقول النفطية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار تكشف اجراءاتها لفحص العمالة الأجنبية في الحقول النفطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).