الحكم بسجن مستشار ترامب روجر ستون 40 شهرا بتهمة الكذب على الكونغرس

2020/02/20 | 22:22 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر قاض فدرالي حكما بالسجن على روجر ستون مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لـ40 شهرا بتهم الكذب على المحققين في قضية التدخل الروسي المزعوم بالانتخابات الأمريكية في 2016.وأصدرت قاضي […]

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