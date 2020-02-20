بالوثيقة.. ذي قار تقرر السماح بدخول الزوار الايرانيين من حاملي البطاقة الصحية

2020/02/20 | 22:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر محافظ ذي قار وكالة ابا ذر العمر، اليوم الخميس، امراً بمنع دخول الزوار الايرانيين للمحافظة مستثنيا من قرار المنع المواطنيي الايرانيين الذين يحملون بطاقة صحية نافذة تؤكد سلامتهم وخلوهم من الاصابة بفايروس كورونا.وسجلت مدينة قم الايرانية حالات وفاة واصابات بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين.انتهى..م.ر الوثيقة…

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