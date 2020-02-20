أب احد المتظاهرين لرئيس الوزراء: ماذا تفعل لو فقد ولدك إحدى عينيه؟ (فيديو)

2020/02/20 | 22:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من ساحة التحرير وسط بغداد، لأب أحد المتظاهرين المصابين بشضايا سلاح الشوزن “الصجم” خلال مصادمات مع قوات الامن قرب ساحة الخلاني.وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت قد دانت، الاثنين الماضي، استخدام قوات الامن بنادق صيد […]

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