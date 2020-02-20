النجيفي:القوى السياسية، المعترضة على حكومة علاوي، تريد ’’الاستحواذ’’ على أموال الوزارات

2020/02/20 | 22:28 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية، أثيل النجيفي، الخميس ان القوى السياسية، المعترضة على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، تريد ’’الاستحواذ’’ على أموال الوزارات التي تسعى للحصول عليها […]

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