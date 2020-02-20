2020/02/20 | 22:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقتل واصابة 3 عناصر امن بهجوم ارهابي في ديالى

اخبار مباشرة

مقتل واصابة 3 عناصر امن بهجوم ارهابي في ديالى

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل واصابة 3 عناصر امن بهجوم ارهابي في ديالى) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل واصابة 3 عناصر امن بهجوم ارهابي في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).