الهلال الاحمر ينشر توصيات لتوخي الاصابة بـ

2020/02/20 | 22:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد نشرت جمعية الهلال الأحمر العراقي، الخميس، مجموعة من التوصيات للتعامل مع "كورونا"، وكذلك الاعراض التي يسببها "الفيروس".

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