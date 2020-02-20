وزير سابق : الحكومة تعتمد المنجمين والعرافين للوقاية من

2020/02/20 | 22:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد رجح وزير التربية السابق، محمد اقبال الصيدلي، الخميس، اعتماد الحكومة على (المنجمين والعرافين) للوقاية من فيروس كورونا.وقال الصيدلي في تغريدة له على تويتر، اليوم (20 شباط 2020) تابعها ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "(كورونا) يحطم أرقاما قياسية في عدد الإصابات القاتلة وقدرته على التكيف والانتشار".واضاف، "يبدو لي من (اجراءاتها)..الحكومة العراقية لحد الان تستبعد وصوله للعراق أو انها تعتمد على المنجمين والعرافين في قراراتها "!!وكانت السطات الايرانية قد اعلنت يوم امس، وفاة مريضين مصابين بفيروس كورونا، في مدينة قم جنوب غربي طهران.فيما اصدرت وزارة الداخلية في وقت سابق قرارا بمنح الايرانيين الراغبين بزيارة المناطق الدينية سمة الدخول من المنافذ الحدودية مباشرة، كما نفت وزارة الصحة، مطالبتها بإغلاق المنافذ الحدودية مع إيران.

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