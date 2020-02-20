2020/02/20 | 22:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة ميسان، اليوم الخميس، اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا. وذكرت المحافظة في بيان لها حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “اجتماع اللجنة العليا وخلية متابعة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، برئاسة محافظ ميسان علي دواي لازم، “إتخاذ العديد من الإجراءات منها، الغلق الكامل لمنفذ الشيب الحدودي”.وأضافت أن “من بين الإجراءات الاستمرار بحملة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسان تعلن اتخاذ اجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسان تعلن اتخاذ اجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).