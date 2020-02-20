كأنھا حكایة أحمق

2020/02/20 | 22:41 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي علي لاتدع فعل الصالحات إلى غد لعل غدا یأتي وأنت فقید بما أن الوقت من ذھب، كذلك الوقت كالسیف إن لم تقطعھ قطعك، فإنھ من غیر المعقول ان یبذل […]

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