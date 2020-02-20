استشهاد شرطي واصابة اثنين بهجوم ارهابي في ديالى

2020/02/20 | 22:41 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني باستشهاد شرطي واصابة اثنين اخرين بهجوم ارهابي لداعش بين ناحيتي العبارة وابي صيدا شمال شرقي ديالى.

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