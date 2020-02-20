2020/02/20 | 22:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: ذكرت وكالة رويترز في أحدث تقرير لها ان مسؤولو صناعة الشحن البحري قالوا ان الصين تكافح من أجل استئناف عمليات التجارة العادية، أذ تتصاعد تداعيات تفشي فيروس كورونا على خطوط شحن الحاويات وسلاسل الخدمات اللوجستية حيث تتعطل البضائع وتتصاعد التكاليف.أدى الوباء إلى تصاعد تكاليف سلاسل الإمداد العالمية وتسبب في اضطراب واسع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطوط الشحن والموانئ تحسب التكلفة.. كورونا يضرب سلاسل الإمداد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطوط الشحن والموانئ تحسب التكلفة.. كورونا يضرب سلاسل الإمداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).