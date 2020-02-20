ميسان تتخذ إجراءات لمواجهة فيروس كورونا

2020/02/20 | 22:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة ميسان، اليوم الخميس، اتخاذ اجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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