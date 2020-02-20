انهيار جبلي يعزل عشرات القرى في أربيل

2020/02/20 | 22:55 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تسبب انهيار جبلي في حدود قضاء شقلاوة، التابعة لمحافظة اربيل ، عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس، بغلق الطرق المؤدية لنحو 50 قرية في المنطقة.

وتفيد الانباء الواردة من المنطقة بأن سبب انهيار الجبل هو الامطار الغزيرة التي شهدتها مناطق متعددة في اقليم كوردستان خلال الليلة الماضية.

وبسبب تلك الحادثة تم اغلاق نحو 50 قرية، فيما طالب القرويين الجهات المعنية بالاسراع لنجدتهم ومحاولة اصلاح الطريق.

واشارت الانباء الى ان الطريق الذي اغلقه الانهيار الجبلي هو الطريق الرئيس لتأمين جميع مستلزماتهم اليومية، وخلق العراقيل امام طلبة الجامعات والمعاهد الذين يتوجهون يومياً من تلك القرى الى المدن.

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