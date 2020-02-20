التعليم العالي تقرر تعليق امتحان لطلبة المراحل المنتهية

2020/02/20 | 22:55 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل على تعليق الامتحان التقويمي في الجامعات للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠٢٠.

وقال رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي نبيل هاشم الأعرجي في بيان ورد لشفق نيوز ان وزير التعليم وافق على تعليق الامتحان التقويمي لطلبة المرحلة المنتهية للدراسات الاولية للاقسام العلمية في الجامعات الحكومية والأهلية.

واضاف ان تعليق الامتحان جاء للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠٢٠ وذلك بسبب الظروف الراهنة.

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