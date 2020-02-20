محمد مدحت مصطفى - تنظيم طليعة الاشتراكيين (التنظيم الطليعي) في مصر

2020/02/20 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_مدحت_مصطفى تنظيم طليعة الإشتراكيين- التنظيم الطليعيفي 18 يناير 1953م: صدر مرسوم بقانون رقم 37 بحل الأحزاب السياسية ومصادرة أموالها لصالح الشعب.وتضمن القانون: حظر ممارسة النشاط الحزبي أو تكوين أحزاب جديدة.وفي 23 يناير 1953م: تم الإعلان عن تكوين هيئة التحرير، وهى أول تجربة للنظام الجديد لتكوين تنظيم سياسي.إلا أنها فشلت في تحقيق ذلك؛ وصدر قرار بحلها في 2 ديسمبر 1957م؛ على أن تؤول ممتلكاتها إلى الإتحا......

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