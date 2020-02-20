محمد مدحت مصطفى - بداية تنكر ناصر للشيوعيين المصريين

2020/02/20 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_مدحت_مصطفى في التاسعة من صباح يوم 23 يوليو 1952م: توجه أحمد الرفاعي إلى أحد المطابع الأهلية في السيدة زينب؛ لطباعة أعداد كبيرة من بيان في صفحة واحدة؛ يُعلن تأييد حركة حدتو لحركة الجيش؛ التي كانت قد أعلنت بيانها في السابعة صباحاً.كانت حدتو المنظمة الشيوعية الوحيدة التي كانت على علم بميعاد حركة الجيش؛ قبل القيام بها بأربعة وعشرين ساعة.نظراً لصلتها بتنظيم الضباط الأحرار؛ من خلال قسم الجيش بالحركة؛ والذي كان ي......

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