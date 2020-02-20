استشهاد عنصرا أمنيا واصابة اخر بهجوم داعشي شمال شرق ديالى

2020/02/20 | 23:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الخميس، عن استشهاد شرطي وإصابة آخر بهجوم شنه داعش شمال شرق المحافظة.وقال المصدر في تصريح لوكالة “العهد نيوز”، إن “شرطيا استشهد واصيب اخر بجروح بهجوم شنه داعش على نقطة مرابطة في اطراف منطقة زاغنية في حوض الوقف (23/كم شمال شرق بعقوبة)”.واضاف المصدر، ان “الاجهزة الامنية فتحت […]

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