شرطة لندن: عملية الطعن أدت إلى إصابة شخص في مسجد بالقرب من ريجنتس بارك

2020/02/20 | 23:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شرطة لندن إنها اعتقلت رجلا، الخميس، بعد تنفيذه عملية طعن أدت إلى إصابة شخص في مسجد بالقرب من ريجنتس بارك.وذكرت الشرطة في بيان إنه “عثر على رجل مصاب بجروح، وقد عولج من قبل المسعفين قبل نقله إلى المستشفى.ننتظر آخر مستجدات حالته.قُبض على رجل في مكان الحادث للاشتباه في قيامه بمحاولة قتل”.[…]

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