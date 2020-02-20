الصحة: لا توجد أي إصابات في كورونا داخل العراق (موسع)

2020/02/20 | 23:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الانباء حول تسجيل اصابة بفيروس كورونا في العراق.وذكرت الوازرة في بيان مقتضب تلقته “العهد نيوز”، انه “لم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في العراق”.وكانت وزارة النقل اعلنت في وقت سابق من اليوم، تعليق رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى ايران ، ضمن مجموعة إجراءات اتخذها العراق ، وذلك […]

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