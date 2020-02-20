2020/02/20 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم ـ بغداد

قررت هيأة المنافذ الحدودية، الخميس، منع المسافرين الايرانيين من دخول كافة المنافذ الحدودية لمدة ث...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المنافذ الحدودية تقرر منع دخول المسافرين الايرانيين لمدة ثلاثة ايام من كافة المنافذ) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المنافذ الحدودية تقرر منع دخول المسافرين الايرانيين لمدة ثلاثة ايام من كافة المنافذ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).