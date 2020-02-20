2020/02/20 | 23:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، الخميس، عن شمول نحو 30 قرية في حوض زراعي جنوب المحافظة بالاحزمة الامنية.وقال مدير اعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي في تصريح صحفي لوكالة محلية اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “شرطة ديالى عقدت مؤتمر امني موسع لوجهاء وشيوخ قرى حوض بزايز بهرز (20كم جنوب بعقوبة) لبحث ملف تعزيز امنها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ديالى: شمول نحو 30 قرية في حوض زراعي جنوب المحافظة بالأحزمة الأمنية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ديالى: شمول نحو 30 قرية في حوض زراعي جنوب المحافظة بالأحزمة الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).