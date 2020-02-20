2020/02/20 | 23:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج نادي الزمالك بلقب بطل كأس السوبر المصري لكرة القدم، على حساب منافسه التقليدي الأهلي بفوزه عليه بركلات الترجيح، في النهائي الذي جمعهما اليوم الخميس في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزمالك يهزم الاهلي بركلات الترجيح بكأس السوبر المصري) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزمالك يهزم الاهلي بركلات الترجيح بكأس السوبر المصري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).