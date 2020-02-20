الوفاق البحرينية: النظام يمارس سياسة الاستقواء للهروب من واقع انعدام العدالة

2020/02/20 | 23:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت جمعية الوفاق الوطني البحرينية ، اليوم الخميس، أنّ “البحرينيين قدموا عشرات الشهداء وعشرات الآلاف من السجناء ودفعوا أثماناً غالية من أمنهم المعيشي والديني والوظيفي والمجتمعي والسياسي للحصول على العدالة الاجتماعية”.واكدت الجمعية في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، على ان “جمعية الوفاق أن شعب البحرين يعاني من نظام لا يكترث بأبسط المعايير الإنسانية […]

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