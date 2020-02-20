2020/02/20 | 23:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ جرى في العاصمة بغداد، يوم الخميس، الاجتماع الخاص للجنة الأمر الديواني (55) لعام 2020 والمعني بالاجراءات المتخذة لمكافحة انتشار مرض فيروس كورونا.

وعقد الإجتماع برئاسة وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي وممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية (مديرية الأحوال المدنية والجوازت، وزارة الدفاع/مديرية الأمور الطبية العسكرية، دائرة العلاقات/جهاز المخابرات، وكيل وزارة الخارجية، دائرة العلاقات والإعلام/وزارة الداخلية، مستشار وزارة الزراعة، وزارة النقل، سلطة الطيران المدني، الخطوط الجوية العراقية، علاقات قناة العراقية الإخبارية، دائرة الصحة العامة/وزارة الصحة).

ونوقشت في الاجتماع الإجراءات المتخذة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية وتنسيق الجهود المشتركة لإتخاذ الإجراءات الكفيلة للتصدي لهذا المرض.

وخلص الاجتماع بجملة من القرارات، منها منع دخول المسافرين الإيرانيين لمدة ثلاثة أيام من كافة المنافذ الحدودية، ويستثنى من الدخول المسافرين العراقيين لحين الوقوف على اخر المستجدات، وكذلك ضمان استمرارية دخول البضائع من كافة المنافذ الحدودية، والتأكيد على إخضاع العراقيين العائدين من إيران لإجراءات وزارة الصحة العراقية.

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