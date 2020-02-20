2020/02/20 | 23:30 - المصدر: الغد برس

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مانشستر يونايتد يعود بالتعادل من ارض بروج في اليورباليغ

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مانشستر يونايتد يعود بالتعادل من ارض بروج في اليورباليغ

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