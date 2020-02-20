2020/02/20 | 23:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بابل تداول ناشطون مقطعا ساخرا لمتظاهرين في محافظة بابل يسخرون به من اجراءات وزارة الصحة العراقية للوقاية من فايروس كورونا في المنافذ الحدودية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرو بابل يسخرون من اجراءات الصحة للوقاية من فايروس كورونا ..(فيديو )) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرو بابل يسخرون من اجراءات الصحة للوقاية من فايروس كورونا ..(فيديو )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).