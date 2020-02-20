العراق ..زوجان يتبرعان بمال حفل زفافهما للمتظاهرين ..(فيديو )

2020/02/20 | 23:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد تبرع زوجان باموال حفل زفافهما الى المتظاهرين لادامة زخم الاحتجاجات المطالبة باصلاح النظام السياسي في العراق .

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