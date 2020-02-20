مؤسسة تضع سيناريوهين كاريثيين في حال تحول “كورونا” إلى وباء

2020/02/20 | 23:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير حديث للمؤسسة البحثية “أكسفورد إيكونوميكس” عن سيناريوهين كاريثيين للاقتصاد العالمي بسبب انتشار فيروس “كورونا” في حال تحول إلى وباء.وتوقعت “أكسفورد إيكونوميكس” أن ينخفض ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني هذا العام إلى 5.4%، من 6% سجلها ثاني أقوى اقتصاد في العالم العام الماضي وذلك بسبب الفيروس.ووضعت المؤسسة سيناريوهين حول تفشي “كورونا” وتحوله […]

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