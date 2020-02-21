2020/02/21 | 00:01 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطان عمان يأمر بتغيير نشيدها الوطني وعلمها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/21 | 00:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلطان عمان يأمر بتغيير نشيدها الوطني وعلمها) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلطان عمان يأمر بتغيير نشيدها الوطني وعلمها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).