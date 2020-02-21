هذا ماشهده العراق اليوم الخميس من احداث

2020/02/21 | 00:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تلخص :كلكامش برس" اهم الاحداث التي شهدها العراق اليوم الخميس وابرزها:سياسي: قالت صحيفة العرب اللندنية: “وضع رئيس الوزراء المكلّف محمد توفيق علاوي الأطراف السياسية المعترضة على أعضاء كابينته المجهولة حتى الآن، في حرج كبير، عندما طالب البرلمان بالانعقاد الاثنين للتصويت على حكومته وبرنامجه الوزاري، بعد رفضه الانصياع لمطالب الكتل السُنية والكردية”.أمني: لأول مرة بعد سنوات من انتهاء معارك استعادة المدن من سيطرة “داعش” كشفت الحكومة أعداد الشكاوى الواصلة لها من ذوي الضحايا المدنيين الذين قتلوا وجرحوا إثر ضربات كان ينفذها طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.أمني: قال عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية “علي البياتي” ان التحالف الدولي اعترف ، قبل عدة أيام، إنه خلال سنوات الحرب ضد تنظيم الدولة “داعش” سقط ما يقارب 1370 مدنيا في العراق، وسوريا في حين تقارير دولية محايدة تؤكد سقوط 11800 قتيل فقط في العراق وسوريا و أكثر من 8000 جريح.أمني: تداول ناشطون على مواقع التواصل انتقادات حادة للمستشفيات في مدينة الموصل التي تُجبر من المراجعين شراء “الاسرنجات، واكياس الدم وانبولات الدواء” من الخارج.أمني: أعلنت وزارة النقل العراقية “اليوم الخميس” تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيران جراء مخاوف من انتقال فيروس “كورونا” إلى البلاد.سياسي: تستمر تظاهرات في بغداد والعديد من مدن الوسط والجنوب، الرافضة للمجريات السياسية الحاصلة في البلاد، والمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة برئاسة شخصية يختارها الشعب.أمني: يسرد المختطفون من المتظاهرين الذين تم إطلاقهم قصصاً مؤلمة وظروفاً صعبة لأيام قضوها خلف القضبان، ويكفي أن تتصفح هاشتاغ “المتظاهرون تحت التعذيب”، لينقلنا إلى قصص يصعب تصديقها للتعذيب الذي تعرضوا له، الكثيرونأمني: افاد مصدر امني في ناحية ام قصر جنوب البصرة باعتقال عصابة متهمة بالمتاجرة بالمخدرات.سياسي: إغلاق منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان مع إيران بعد تسجيلها إصابات بفيروس كورونا القاتل.أمني: اجتماع لدول التحالف الرباعي (العراق، روسيا، إيران، سوريا) والذي أنهى أعاله في العاصمة العراقية بغداد يؤكد على مواصلة التنسيق والتعاون الأمني المشترك بين الدول الأربع.سياسي: اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين العراقية تدعو لتظاهرة مليونية الثلاثاء المقبل رفضا لعلاوي وحكومته.سياسي: طلبة الديوانية يغلقون جامعة القادسية احتجاجا على تجاهل مطالب المتظاهرين وتعبيرا عن رفضهم لحكومة الأحزاب.محلي: المحاضرون المجانيون في نينوى يضربون عن الدوام احتجاجا على عدم تعيينهم او نقلهم إلى عقود وزارية حسبما وعدت الجهات الحكومية منذ أكثر من عام.أمني: أفادت مصادر محلية في محافظة كربلاء باختطاف الناشط في التظاهرات الشعبية جعفر النصراوي بعد مغادرته أمس من ساحة الاعتصام في المحافظة.سياسي: ناشطون عراقيون يطلقون حملة “اغلقوا الحدود مع إيران” بعد تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا من قبل السلطات الإيرانية.محلي: هيئة النزاهة تصدر أمر استقدام لنائب محافظ نينوى بسبب مخالفات قانونية وهدر للمال العام وفقاً لأحكام المادة (315) من قانون العقوبات.أمني: إطلاق سراح المسعف والناشط في تظاهرات بغداد إبراهيم حسين بعد أيام من اختطافه من قبل ميليشيات متنفذة. سياسي: مسيرة نسائية حاشدة في النجف تطالب برحيل الطبقة الحاكمة وترفض حكومة الأحزاب.

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