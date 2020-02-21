هيئة الحشد الشعبي تعيين “ابو فدك” رئيسا للأركان خلفا للشهيد القائد ابو مهدي المهندس (موسع)

2020/02/21 | 00:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفقت هيئة الحشد الشعبي ، اليوم الخميس، على تعيين “أبو فدك”، بمنصب رئيس هيئة الأركان خلفاً للشهيد القائد أبو مهدي المهندس.وقال نائب معاون رئيس الهيئة أبو علي البصري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اطلعت عليه “العهد نيوز”، إن”هيئة الحشد الشعبي عقدت اجتماعاً واتفقت من خلاله على تعيين القيادي في الحشد عبد العزيز (ابو […]

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