النجيفي: القوى المعترضة على “علاوي” لا تريد خسارة مكاسبها

2020/02/21 | 00:06 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق صحيحٌ أن رئيس الحكومة المكلّف #محمد_توفيق_علاوي، دعا #البرلمان_العراقي إلى عقد جلسة (استثنائية) الاثنين المقبل، لمنح حكومته الثقة، لكن هذا لا يعني، أن تمرير كابينته في القُبّة […]

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