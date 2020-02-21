عباس علي العلي - من يفكك الأزمة؟ ومن يؤزم الواقع؟ ح7

2020/02/21 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي أسباب وعلل نشوء الأزمةبعد أن عرفنا تحديدا معنى الأزمة وتطوراتها كمراحل وتدرجات عملها في الواقع، لا بد من العودة للبحث في علل وأسباب نشوء الأزمة وخاصة أن معرفة الأسباب تتيح للدارس والباحث والمختص وكذلك من يدير الأزمة بحثا عن حل أو الخوض فيها الكشف عن خيوط السيرورة والتحكم فيها، وقيل قديما اذا عرف السبب بطل العجب وأنا أقول إذا عرف السبب وضح الحل، والقاعدة الأساسية في الدراسات العلمية حين نبحث في......

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