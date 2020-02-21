عديد نصار - افلاس نظام المناهبة وانهياره

2020/02/21 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عديد_نصار سبق ان اطلقت تسمية "نظام سبطرة ائتلاف المافيات الطائفية" على نظام حكم القوى المسيطرة على الدولة اللبنانية.اذ ان هذا النظام قام على ائتلاف عدد من القوى التي اتّسمت دائما بكثير من سمات المافيا ابرزها استخدامها لمجموعات من البلطجية التابعين وخروجها الدائم على القوانين والاحتيال عليها وتطويعها لخدمة مصالحها، القوانين التي يخضع لها العامة وتستباح من الخاصة.ومنها استباحتها للمال العام والاختصام حوله ......

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