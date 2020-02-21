دربندخان تسجل أعلى نسبة هطول أمطار في كوردستان

2020/02/21 | 00:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت مدينة دربندخان، جنوبي السليمانية، أعلى نسبة هطول أمطار في اقليم كوردستان خلال 12 ساعة الماضية.

ورجحت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، في بيان ورد لشفق نيوز، ان يكون هطول الامطار بشكل متقطع مع تكون الضباب في المناطق ذات الرطوبة العالية، خصوصا في فجر يوم غد الجمعة، مع فرصة لتساقط خفيف للثلوج في المناطق الجبلية الحدودية في اربيل ودهوك.

واشارت الى ان الامطار التي هطلت على مدن وبلدات الاقليم خلال الـ 12 ساعة الماضية كانت كالتالي:

اربيل 8.2 ملم

السليمانية 17.8 ملم

كركوك 0.6 ملم

حلبجة 3.4 ملم

بنجوين 10.4 ملم

خبات 8.6 ملم

دوكان 12.8 ملم

بازيان 14.4 ملم

دربندخان: 33.6 ملم

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