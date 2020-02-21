هيأة الحشد الشعبي تتفق على تعيين أبو فدك خلفاً للشهيد المهندس

2020/02/21 | 00:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفقت هيأة الحشد الشعبي على تعيين أبو فدك بمنصب رئيس هيأة الأركان خلفاً للشهيد أبو مهدي المهندس.

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