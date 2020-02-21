وزارة الصحة الإيرانية تسجّل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا “كوفيد-19”

2020/02/21 | 00:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران- فرانس برس أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا “كوفيد-19″، وذلك غداة الإعلان عن حالتي وفاة بالفيروس.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهنبور لفرانس برس “في الإجمال تم إحصاء 5 حالات، أربع في … Readmore

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