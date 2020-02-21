اطلاق سراح الناشط احمد الوشاح

2020/02/21 | 00:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب عبد الخالق العزاوي، الخميس (20 شباط 2020)، عن حقيقة وجود تنظيم الرايات البيضاء في ديالى.

وقال العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "لجنة الامن والدفاع النيابية لم ي

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس (20 شباط 2020)، إصابة منتسبين اثنين بعد تعرضهما الى "رمانة يدوية" في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.

وذكرت العمليات في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم إصابة منتسبين ا

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس (20 شباط 2020)، تفكيك حزام ناسف من جثة إرهابي في تنظيم داعش بمحافظة الانبار.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية ضمن قيادة عمليات الأنبار، أجرت، عملية تفتيش للا

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