خلَفاً لـ “المهندس”، الحشد الشعبي يختار شخصيّة لمنصب هيئة الأركان

2020/02/21 | 00:47 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق بعد أكثر من /47/ يوماً على مقتله، اختارت هيئة #الحشد_الشعبي، في #العراق، رئيساً لهيئة الأركان الخاصة بمنظومة الحشد، خلفاً لـ #أبو_مهدي_المهندس.وقال نائب معاون رئيس الهيئة، […]

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