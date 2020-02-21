الملحقية الثقافية للطلبة العراقيين في قم : سنكون على تواصل معكم لأي مستجد

2020/02/21 | 00:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت الملحقية الثقافية العراقية في العاصمة الايرانية طهران، تواصلها مع الطلبة العراقيين في قم المقدسة.

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