الخطوط الجوية الكويتية تعلق جميع رحلاتها إلى إيران

2020/02/21 | 00:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، أنها علقت جميع رحلاتها إلى إيران ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر.

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