هيئة الحشد الشعبي تنصّب ابو فدك خلفاً للمهندس

2020/02/21 | 00:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفقت هيئة الحشد الشعبي، الخميس، على تعيين أبو فدك بمنصب رئيس هيئة الأركان خلفاً للشهيد أبو مهدي المهندس....

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