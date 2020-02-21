الحشد الشعبي يعين خليفة للمهندس

2020/02/21 | 01:03 - المصدر: الحرة

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عيّنت هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو فدك المحمداوي رئيسا لهيئة الأركان خلفا لأبو مهدي المهندس الذي قتل في غارة أميركية رفقة الجنرال الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد.

والاثنان كانا مصنفين ضمن القائمة الأميركية للإرهاب.

وكالة الأنباء العراقية نقلت عن رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو علي البصري قوله إن هناك إجماعا على مستوى هيئة الحشد الشعبي لتعيين أبو فدك على رأس هيئة الأركان.

صورة يعتقد أنها لخليفة أبو فؤاد المهندس..



المدعو أبو فدك المحمداوي

وأضاف أنه سيتم توقيع الأمر بتعيين أبو فدك من قبل القائد العام للقوات المسلحة خلال اليومين المقبلين.

وقتل سليماني والمهندس المقرب منه في الثالث من يناير الماضي بضربة لطائرة أميركية بدون طيار استهدفت موكبهما قرب مطار بغداد الذي وصله قادما من سوريا.

وتسببت الضربة برفع مستوى التوتر في المنطقة خشية الرد الإيراني على مقتل أهم ضباطها والمسؤول عن إدارة ميليشياتها في العراق وسوريا واليمن ولبنان.

وردت إيران على مقتل سليماني والمهندس عبر إطلاق صواريخ باليستية استهدفت قاعدة عين الأسد العراقية التي تضم جنودا أميركيين، وتسببت تلك الضربات في إصابة عشرات الجنود الأميركيين بآثار ارتجاجات في المخ، لكن لم تسفر عن مقتل أحد.

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