2020/02/21 | 01:03 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقنبلة هاون لنزاع عشائري.. مقتل مواطن واصابة اخر واحتراق صف مدرسة بالبصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/21 | 01:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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